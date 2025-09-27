10 ans d’acquisitions Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence

10 ans d'acquisitions Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence 27 septembre – 21 décembre

Exposition des œuvres entrées dans la collection du musée Estrine depuis 10 ans

Au cours de ces 10 dernières années, la collection du musée Estrine s’est enrichie d’environ 350 œuvres de peinture, sculpture, céramique, gravure et dessin. Ce dynamisme est en grande partie le fait de la générosité des artistes, des familles d’artistes et des mécènes qui ont voulu accompagner le musée en lui confiant des œuvres.

L’ensemble de ces acquisitions a permis de conforter les grandes directions de la collection tout en accueillant des œuvres majeures comme pour le fonds Albert Gleizes – Juliette Roche, enrichi des dons de la Fondation Gleizes et récemment ceux d’Anne Gossot, notamment pour la Composition à la clef de sol de Juliette Roche à l’honneur toute l’année 2025.

La peinture figurative, au cœur de l’identité du musée Estrine, a, elle aussi, été valorisée avec l’entrée d’œuvres de Georges Arditi, Jean Pierre Blanche, Bernard Buffet, Lucio Fanti, Denis Laget, André Marchand, Pierre Lesieur, Édouard Pignon ou encore Mathieu Cherkit pour la plus jeune génération.

Enfin, une part importante de ces acquisitions est consacrée aux artistes femmes trop souvent invisibilisées dans l’histoire de l’art, que le musée met depuis longtemps en avant comme avec la donation Lena Vandrey de Mina Noubadji- Huttenlocher et celle d’Alexandre Galperine pour les œuvres de Christine Boumeester et Evelyne Cail, auxquelles viennent s’ajouter des artistes contemporaines comme Mireille Blanc et Nina Childress.

