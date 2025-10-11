10 ans de Bêta-Bloc Beta-Bloc Escalade Pau

10 ans de Bêta-Bloc Beta-Bloc Escalade Pau samedi 11 octobre 2025.

10 ans de Bêta-Bloc

Beta-Bloc Escalade 6 Rue Alessandro Volta Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

»il y a 10 ans, le 3 juillet 2015, on ouvrait Beta-Bloc à Billère.

Une petite salle à l’époque mais un gros projet de vie.

Quelques années après, l’équipe s’agrandit et le pari est pris de construire une belle et grande salle, moderne, permettant de grimper toute l’année dans de supers conditions (????… ??) tout en essayant de conserver l’essence de la »petite » salle d’origine simplicité, convivialité, humanité….

En 2019, DEMENAGEMENT, et ouverture de la salle que vous connaissez actuellement…

On espère que le pari d’origine a été tenu ??.

Que vous ayez été des premier-e-s, que vous soyez un-e neo-habitué-e, que vous soyez fidèles depuis le tout début ou depuis la semaine dernière, ON VOUS INVITE! »

Au programme soirée grimpante avec un contest de bloc déjanté et convivial (sur inscription, à partir de 16 ans). Restauration sur place .

Beta-Bloc Escalade 6 Rue Alessandro Volta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 24 23 40 info@beta-bloc.com

English : 10 ans de Bêta-Bloc

German : 10 ans de Bêta-Bloc

Italiano :

Espanol : 10 ans de Bêta-Bloc

L’événement 10 ans de Bêta-Bloc Pau a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Pau