10 ans de Chem’Loisirs – Chaumes-en-Retz, 17 mai 2025 14:00, Chaumes-en-Retz.

Loire-Atlantique

10 ans de Chem’Loisirs Chéméré Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

2025-05-17

Chem’loisirs vous invite à fêter ses 10 ans lors d’une journée riche en animations. Rendez-vous sur le site de l’épi-centre de Chéméré à Chaumes-en-Retz.

Au programme

à 14h30 Bouskidou

à 21h Gasolin

Repas et fête populaire le soir, pensez à réserver vos repas auprès des commerçants de l’épi-centre.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver via le QR Code de l’affiche.

Chéméré

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 24 62 94 chemloisirs@outlook.fr

English :

Chem’loisirs invites you to celebrate its 10th anniversary with a full day of entertainment. See you at the Chéméré epi-center in Chaumes-en-Retz.

German :

Chem’loisirs lädt Sie ein, sein 10-jähriges Bestehen an einem Tag voller Animationen zu feiern. Wir treffen uns auf dem Gelände des Epi-Centers von Chéméré in Chaumes-en-Retz.

Italiano :

Chem’loisirs vi invita a festeggiare il suo 10° anniversario con un’intera giornata di intrattenimento. Ci vediamo all’epi-centro Chéméré di Chaumes-en-Retz.

Espanol :

Chem’loisirs le invita a celebrar su 10º aniversario con una jornada completa de entretenimiento. Nos vemos en el epi-centro de Chéméré, en Chaumes-en-Retz.

