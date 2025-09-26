10 ans de Fête au Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
10 ans de Fête au Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 26 septembre 2025.
10 ans de Fête au Château
Place de Verdun Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 23:59:00
Date(s) :
2025-09-26
Dix ans déjà que le site du château de Barbezieux St-Hilaire fut restauré pour accueillir un pôle culturel structuré et surtout un théâtre réhabilité, tout neuf et à l’échelle de son territoire.
.
Place de Verdun Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 88 service.culturel@cdc4b.com
English : 10 ans de Fête au Château
It has already been ten years since the Château de Barbezieux St-Hilaire site was restored to house a structured cultural center and, above all, a renovated theater, brand new and on a scale appropriate to its territory.
German : 10 ans de Fête au Château
Zehn Jahre ist es her, dass das Gelände des Schlosses von Barbezieux St-Hilaire restauriert wurde, um ein strukturiertes Kulturzentrum und vor allem ein saniertes, brandneues Theater zu beherbergen, das dem Maßstab seines Territoriums entspricht.
Italiano : 10 ans de Fête au Château
Sono già passati dieci anni da quando il sito del castello di Barbezieux St-Hilaire è stato restaurato per ospitare un centro culturale strutturato e, soprattutto, un teatro nuovo e rinnovato, all’altezza della zona.
Espanol : 10 ans de Fête au Château
Hace ya diez años que el recinto del castillo de Barbezieux St-Hilaire fue restaurado para albergar un centro cultural estructurado y, sobre todo, un teatro nuevo y renovado a la altura de la zona.
L’événement 10 ans de Fête au Château Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme du Sud Charente