10 ANS DE FLOWER COAST – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

10 ANS DE FLOWER COAST Début : 2025-09-12 à 19:00. Tarif : – euros.

FLOWER COAST a 10 Ans ! L’esthète et iconique tourneur/label clermontois, hébergé depuis ses débuts à la Pépinière de Mai, a bien grandi. Créée en 2015 la maison d’artiste, organisée en coopérative, FLOWER COAST s’est pendant dix ans structurée, façonnée, professionnalisée et ouverte tout en essayant de conserver ses valeurs premières : défendre un artiste libre dans une économie sociale, solidaire et durable.10 ans de musique à travers des événements marquants (Electro Coast, Dub Coast…), des artistes inspirant.e.s (des historiques Païaka, Naouack, Thomas Kahn & Mahom aux plus récents Spelim, Da Break, Joe Bel ou Solar Project…), des albums et des tournées mémorables aux 4 coins de l’Europe et une sympathie sans égale dans le cœur du public clermontois…Le message est passé : Grâce à vous : artistes, public, salarié.e.s, partenaires et entourage, le chemin parcouru dépasse nos objectifs ! Dix ans qui nous donnent confiance, nous motivent pour la suite et nous permettent de se projeter déterminés sur les 10 prochaines années. L’évidence est donc là : Il faut fêter ça ! La Coopérative de Mai, partenaire historique, ouvre donc ses portes et son parvis à une fête comme FLOWER COAST les aime : populaire, éclectique, énergisante et solaire. Au programme : une création reggae inédite (pour na pas oublier les fondamentaux) avec Flower Coast All Stars feat. PAÏAKA, RAWB & GAINSBOURG IN DUB, le hip hop de DA BREAK, l’afro-pop de SOLAR PROJECT, la cumbia-electro de CUMBIA BOOM BOX et un plateau chanson avec COMME JOHN et LUCIEN CHEENNE… Rétrospective, disquaires et foodtrucks compléteront le programme avec sans doute d’autres surprises à venir…

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63