10 ans de l’ UCC Concarneau
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Début : 2025-09-14 11:00:00
2025-09-14
10 ans de l’Union des Commerçants de Concarneau sur la Place Jean Jaurès de 11h à 19h !
Au programme pour toute la famille
11h Ouverture du parc d ‘animation avec la Batucada de Trégunc
12h Restauration sur place
12h Animation musicale « Drift »
13h: Animation musicale « Heaven »
15h Flash Mob
15h30 Départ course enfants « garçon de café »
16h départ course professionnels
16h30 DJ
Inscription pour la course jusqu’au 5 septembre à contact@concarneau-commerces.fr
Enfants inscription sur place de 11h à 13h. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10
