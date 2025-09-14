10 ans de l’ UCC Concarneau

Place Jean Jaurès Concarneau

14 septembre 2025 11:00:00

14 septembre 2025

2025-09-14

10 ans de l’Union des Commerçants de Concarneau sur la Place Jean Jaurès de 11h à 19h !

Au programme pour toute la famille

11h Ouverture du parc d ‘animation avec la Batucada de Trégunc

12h Restauration sur place

12h Animation musicale « Drift »

13h: Animation musicale « Heaven »

15h Flash Mob

15h30 Départ course enfants « garçon de café »

16h départ course professionnels

16h30 DJ

Inscription pour la course jusqu’au 5 septembre à contact@concarneau-commerces.fr

Enfants inscription sur place de 11h à 13h. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10

