Dans le cadre du 10ème anniversaire de la béatification du Père Louis-Édouard Cestac (1801-1868), prêtre du Diocèse de Bayonne et fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie et des Bernardines, le chœur de chambre Ascèse dirigé par Philippe Mendès, et le chœur de femmes Vocanti dirigé par Nathalie Harel, présentent un programme de chant choral et orgue, à l’invitation de la Congrégation des Servantes de Marie qui organise cet anniversaire avec divers autres événements le 31 mai.

Programme du Chœur de Chambre Ascèse

Cantate Domino, Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Ecce fidelis servus, Gabriel Fauré (1845-1924)

O Salutaris, Alexandre Guilmant (1837-1911)

Sub tuum praesidium, Alexandre Guilmant (1837-1911)

Sopranos Isabelle Castillon Nathalie Harel

Baryton Bruno Husson

Orgue Philippe Mendes

Programme du chœur de femmes Vocanti

Œuvres a capella

Direction Nathalie Harel .

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

