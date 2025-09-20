[10 ans de la médiathèque !] Rencontre avec Thomas le Dreff : Gaulois et Romains à Auterive il y a 2000 ans ! / DRAC-SRA Occitanie Médiathèque Dominique Baudis Auterive

[10 ans de la médiathèque !] Rencontre avec Thomas le Dreff : Gaulois et Romains à Auterive il y a 2000 ans ! / DRAC-SRA Occitanie Samedi 20 septembre, 14h30 Médiathèque Dominique Baudis Haute-Garonne

Gratuit. Réservation conseillée.

Le territoire d’Auterive a une origine très ancienne, et c’est grâce aux découvertes archéologiques faites notamment dans les années 1960 sous la direction de Louis Latour, grande figure locale, que nous le savons.

De nombreux vestiges issus de ses fouilles sont présentés dans un espace muséographique intégré à la médiathèque depuis 2017.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 et des 10 ans de la médiathèque, Thomas Le Dreff, ingénieur d’études et archéologue à la DRAC-SRA Occitanie, animera une rencontre grand public pour présenter Louis Latour et ses recherches.

La conférence sera suivie d’une présentation des résultats de la fouille archéologique préventive réalisée en 2023 à Auterive sous la direction de Justine Robert (Hadès). Cette fouille, faite en préalable à la construction d’un lycée (aménageur Région Occitanie), se situe juste à côté des terrains étudiés par Louis Latour. Ont été obtenus des résultats qui confirment ceux des fouilles anciennes, ainsi que d’autres, totalement inattendus.

Réservation conseillée, mais pas obligatoire.

Cette animation est proposée en partenariat avec la DRAC-SRA Occitanie, Hadès Archéologie et la région Occitanie.

Médiathèque Dominique Baudis 780 route d'Espagne, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.82.95.45.75

© Médiathèque d’Auterive