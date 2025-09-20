10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais Saint-Martin-des-Lais

10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais Saint-Martin-des-Lais samedi 20 septembre 2025.

10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais

Le Bourg Saint-Martin-des-Lais Allier

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Venez fêter les 10 ans de la réserve naturelle !

Balade nature et animations depuis la salle communale.

Le Bourg Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org

English :

Come and celebrate the 10th anniversary of the nature reserve!

Nature walks and entertainment from the village hall.

German :

Feiern Sie mit uns das 10-jährige Bestehen des Naturschutzgebiets!

Naturspaziergang und Animationen ab dem Gemeindesaal.

Italiano :

Venite a festeggiare il 10° anniversario della riserva naturale!

Passeggiate nella natura e intrattenimento dalla sala del villaggio.

Espanol :

Venga a celebrar el 10º aniversario de la reserva natural

Paseos por la naturaleza y entretenimiento desde la sala de fiestas del pueblo.

