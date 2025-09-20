10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais Saint-Martin-des-Lais
10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais Saint-Martin-des-Lais samedi 20 septembre 2025.
10 ans de la Réserve Naturelle Régionale Val de Loire Bourbonnais
Le Bourg Saint-Martin-des-Lais Allier
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Venez fêter les 10 ans de la réserve naturelle !
Balade nature et animations depuis la salle communale.
Le Bourg Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org
English :
Come and celebrate the 10th anniversary of the nature reserve!
Nature walks and entertainment from the village hall.
German :
Feiern Sie mit uns das 10-jährige Bestehen des Naturschutzgebiets!
Naturspaziergang und Animationen ab dem Gemeindesaal.
Italiano :
Venite a festeggiare il 10° anniversario della riserva naturale!
Passeggiate nella natura e intrattenimento dalla sala del villaggio.
Espanol :
Venga a celebrar el 10º aniversario de la reserva natural
Paseos por la naturaleza y entretenimiento desde la sala de fiestas del pueblo.
