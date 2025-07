10 ans de la Vélo Francette Balade vélo Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Dans le cadre des 10 ans de la Vélo Francette, venez partager un moment convivial et sportif, avec Théo Vélo. Dès 16h00, un atelier de réparation vélo vous est proposé, avant de prendre la route pour une balade à vélo en Thouarsais.

Dans le cadre des 10 ans de la Vélo Francette, venez partager un moment convivial et sportif, avec Théo Vélo. Dès 16h00, un atelier de réparation vélo, ouvert à tous, vous est proposé. Puis à 18h00, top départ pour une balade à vélo en Thouarsais.

Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 77 08 51

English : 10 ans de la Vélo Francette Balade vélo

As part of the 10th anniversary of the Vélo Francette, come and share a convivial and sporting moment with Théo Vélo. From 4:00 pm, a bike repair workshop will be on offer, before you set off for a bike ride in the Thouarsais region.

German :

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der Vélo Francette können Sie mit Théo Vélo einen geselligen und sportlichen Moment verbringen. Ab 16:00 Uhr wird Ihnen ein Fahrradreparatur-Workshop angeboten, bevor Sie zu einer Radtour durch Thouarsais aufbrechen.

Italiano :

Nell’ambito del decennale della Vélo Francette, venite a condividere un momento conviviale e sportivo con Théo Vélo. A partire dalle 16.00, sarà offerto un laboratorio di riparazione di biciclette, prima di partire per un giro in bicicletta nella regione del Thouarsais.

Espanol : 10 ans de la Vélo Francette Balade vélo

En el marco del 10º aniversario de la Vélo Francette, venga a compartir un momento de convivencia y deporte con Théo Vélo. A partir de las 16:00, se ofrecerá un taller de reparación de bicicletas, antes de salir a dar un paseo en bicicleta por la región de Thouarsais.

