10 ans de Label Ville TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 20:00 – 22:00

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Pour cet anniversaire, nous vous proposons une soirée unique au TNT, un spectacle cabaret créé spécialement par l’équipe de Label Ville.Au programme : du théâtre, de la marionnette, de la musique, des archives vidéos, de l’animation venant tout droit du camping, bref on met le paquet, c’est les 10 ans.Et le lendemain, la fête continue au Ferrailleur de 20h à 4h.Avec les comédiens et comédiennes du Théâtre Sirocco, les musiciens du projet Baal, I am Fez, Mr Kumquat et ses amis. Présentation par Romain Bogrand et Farah Sadallah.Durée : 2h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/