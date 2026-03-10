10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose

60 Impasse Marceau Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 16:15:00

Date(s) :

2026-04-25

10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose

Ateliers bien être, village associatif, tables rondes. Un évènement organisé par A.I.M.E contre l’endométriose. Foodtruck et buvette sur place. .

60 Impasse Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire contact.aime45@gmail.com

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English :

10 years of the A.I.M.E association against endometriosis

L’événement 10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS