10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose Châlette-sur-Loing
10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose Châlette-sur-Loing samedi 25 avril 2026.
10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose
60 Impasse Marceau Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 16:15:00
Date(s) :
2026-04-25
10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose
Ateliers bien être, village associatif, tables rondes. Un évènement organisé par A.I.M.E contre l’endométriose. Foodtruck et buvette sur place. .
60 Impasse Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire contact.aime45@gmail.com
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English :
10 years of the A.I.M.E association against endometriosis
L’événement 10 ans de l’association A.I.M.E contre l’endométriose Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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