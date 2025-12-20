10 ans de l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 02:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Rendez-vous le samedi 4 avril 2026 pour les 10 ans de l’Autre Usine

Dix années de rires, de rencontres et de moments partagés à vos côtés et nous souhaitions vous dire merci !

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, rendez-vous le samedi 4 avril 2026 pour une journée exceptionnelle activités inédites, gâteau géant et animations festives au programme !

Découvrez dès maintenant le programme de cette journée sur notre site internet https://www.lautreusine.com/les-10-ans-de-lautre-usine…/

L’Autre Usine vous attend pour célébrer tous ensemble cette journée d’anniversaire exceptionnelle ! .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement 10 ans de l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais