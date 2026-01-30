10 ans de Luce&Cie Atelier bijoux Manashanti Luce & Cie Baume-les-Dames
10 ans de Luce&Cie Atelier bijoux Manashanti Luce & Cie Baume-les-Dames mercredi 4 mars 2026.
Luce & Cie 5 Place Chamars Baume-les-Dames Doubs
20 EUR
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Atelier création de bijoux bohème organisé par l’artiste Doubienne Manashanti dans le cadre des 10 ans de la boutique de seconde main Luce & Cie à Baume les Dames.
Sans inscription .
Luce & Cie 5 Place Chamars Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 47 66 91
