10 ans de Luce&Cie Atelier bijoux Manashanti Luce & Cie Baume-les-Dames

10 ans de Luce&Cie Atelier bijoux Manashanti

Luce & Cie 5 Place Chamars Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Atelier création de bijoux bohème organisé par l’artiste Doubienne Manashanti dans le cadre des 10 ans de la boutique de seconde main Luce & Cie à Baume les Dames.

Sans inscription .

Luce & Cie 5 Place Chamars Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 47 66 91

