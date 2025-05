10 ans de réouverture – Biscuiterie Jeannette Colombelles, 7 juin 2025 07:00, Colombelles.

Calvados

10 ans de réouverture Biscuiterie Jeannette 23 Avenue du Pays de Caen Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Journée portes ouvertes Découvrez les secrets de la madeleine !

Tout au long de la journée, profitez de visites guidées en continu pour plonger dans les coulisses de la fabrication des madeleines.

Au programme

– 9h00 Réveil musculaire

Commencez la journée en douceur avec une séance de réveil musculaire accessible à tous.

– 10h00 Concours des Goûters

Tentez de deviner le plus grand nombre de saveurs à l’aveugle et remportez un an de madeleines 1 kg de madeleines nature chaque mois pendant un an !

– 12h30 Anniversaire de la réouverture

Un moment convivial pour célébrer ensemble cette étape importante et remercier les anciens salariés pour leur engagement.

Pour les enfants

– Ateliers de fabrication de madeleines

– Château gonflable

– Jeux en bois

Et toute la journée tombola, exposants partenaires, restauration sur place… Une belle journée gourmande et festive en perspective !

Biscuiterie Jeannette 23 Avenue du Pays de Caen

Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 70 81 00

English : 10 ans de réouverture

Open House? Discover the secrets of madeleine!

Throughout the day, take advantage of continuous guided tours to go behind the scenes of madeleine production.

On the program:

? 9:00 am: Wake-up session

Get your day off to a gentle start with a muscular wake-up session accessible to all.

? 10:00 am: Snack competition

Guess the most flavors blind and win a year?s supply of madeleines: 1 kg of plain madeleines every month for a year!

? 12:30 pm: Anniversary of the reopening

A convivial moment to celebrate this milestone together and thank former employees for their commitment.

For children:

? Madeleine-making workshops

? Bouncy castle

? Wooden games

And all day long: tombola, partner exhibitors, on-site catering? A great day of food and festivities!

German : 10 ans de réouverture

Tag der offenen Tür? Entdecken Sie die Geheimnisse der Madeleine!

Profitieren Sie den ganzen Tag über von durchgehenden Führungen, um hinter die Kulissen der Madeleines-Herstellung zu blicken.

Auf dem Programm stehen

? 9.00 Uhr: Muskelerweckung

Beginnen Sie den Tag sanft mit einer für alle zugänglichen Sitzung zum Aufwachen der Muskeln.

? 10:00 Uhr: Wettbewerb der Geschmäcker

Versuchen Sie, die meisten Geschmacksrichtungen blind zu erraten, und gewinnen Sie ein Jahr lang Madeleines: ein Jahr lang jeden Monat 1 kg naturbelassene Madeleines!

? 12.30 Uhr: Jahrestag der Wiedereröffnung

Ein geselliger Moment, um gemeinsam diesen wichtigen Meilenstein zu feiern und den ehemaligen Mitarbeitern für ihr Engagement zu danken.

Für die Kinder

? Workshops zur Herstellung von Madeleines?

? Aufblasbare Burg

? Spiele aus Holz

Und den ganzen Tag über: Tombola, Ausstellerpartner, Verpflegung vor Ort? Ein schöner Tag für Feinschmecker und Feste in Aussicht!

Italiano :

Open Day? Scoprite i segreti della madeleine!

Durante la giornata, approfittate delle visite guidate per scoprire il dietro le quinte della produzione delle madeleine.

In programma:

9.00: Sessione di risveglio

Iniziate la giornata in modo dolce con una sessione di risveglio muscolare accessibile a tutti.

10.00: Gara di spuntini

Provate a indovinare il maggior numero di gusti alla cieca e vincete una fornitura di madeleine per un anno: 1 kg di madeleine semplici ogni mese per un anno!

12.30: Anniversario della riapertura

Un momento conviviale per festeggiare insieme questo importante traguardo e ringraziare gli ex dipendenti per il loro impegno.

Per i bambini:

? Laboratori di creazione di madeleine

? Castello gonfiabile

? Giochi in legno

E per tutto il giorno: tombola, espositori partner, catering in loco? Vi aspettiamo per una grande giornata di cibo e festeggiamenti!

Espanol :

¿Día de puertas abiertas? Descubra los secretos de la magdalena

Durante todo el día, aproveche las visitas guiadas para conocer entre bastidores cómo se elaboran las magdalenas.

En el programa:

? 9.00 h: Sesión de despertar

Comience el día con suavidad gracias a una sesión de despertar muscular accesible a todos.

? 10:00: Concurso de aperitivos

Intente adivinar el mayor número de sabores a ciegas y gane un año de magdalenas: ¡1 kg de magdalenas normales cada mes durante un año!

? 12.30 h: Aniversario de la reapertura

Un momento de convivencia para celebrar juntos este importante hito y agradecer a los antiguos empleados su compromiso.

Para los niños:

? Talleres de elaboración de magdalenas

? Castillo hinchable

? Juegos de madera

Y durante todo el día: tómbola, expositores asociados, catering in situ.. Esperamos disfrutar de un gran día de comida y fiesta

L’événement 10 ans de réouverture Colombelles a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Caen la Mer