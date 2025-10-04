10 ans déjà ! Centre culturel Nelson Mandela La Chapelle-d’Armentières

10 ans déjà ! Centre culturel Nelson Mandela La Chapelle-d’Armentières samedi 4 octobre 2025.

10 ans déjà ! 4 – 11 octobre Centre culturel Nelson Mandela Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T15:00

Fin : 2025-10-11T20:30 – 2025-10-11T23:30

Vous souvenez-vous ?

quand l’espace culturel était au stade de plans,

quand les premiers terrassements ont commencé,

quand les murs, les fenêtres ont été posées,

quand les premiers équipements techniques ont été installés…

Vous souvenez-vous ?

de l’inauguration,

de la 1ère saison,

des créations artistiques exceptionnelles pour le bicentenaire de la Ville,

des nombreux artistes qui ont foulé notre scène…

Vous souviendrez-vous ?

de l’exposition rétrospective « 10 ans déjà »,

de l’Ensemble Philharmonique Chapellois et des artistes qui accompagneront cette 1ère journée de fête…

Et surtout

Serez-vous là ?

Centre culturel Nelson Mandela 329 Rte Nationale, 59930 La Chapelle-d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France

Anniversaire de l’Espace Culturel Nelson Mandela anniversaire centre culturel