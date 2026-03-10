10 ans déjà !

Rue des Charmilles Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le 28 mars prochain à la maison de la vie associative de Saint-Lô pour 10 ans déjà, en sel !

Programme

9h30 Accueil avec boissons chaudes et viennoiseries,

10h à 12h Intervention de 4 associations issues de l’économie sociale et solidaire,

12h à 14h repas sous la forme d’auberge Espagnole,

14h à 16h30 des activités diverses vous seront proposées,

16h30 petit goûter partagé.

Renseignements par mail enselsaintlo@gmail.com .

Rue des Charmilles Saint-Lô 50000 Manche Normandie enselsaintlo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10 ans déjà !

L’événement 10 ans déjà ! Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint-Lô