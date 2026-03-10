10 ans déjà ! Saint-Lô
10 ans déjà ! Saint-Lô samedi 28 mars 2026.
10 ans déjà !
Rue des Charmilles Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rendez-vous le 28 mars prochain à la maison de la vie associative de Saint-Lô pour 10 ans déjà, en sel !
Programme
9h30 Accueil avec boissons chaudes et viennoiseries,
10h à 12h Intervention de 4 associations issues de l’économie sociale et solidaire,
12h à 14h repas sous la forme d’auberge Espagnole,
14h à 16h30 des activités diverses vous seront proposées,
16h30 petit goûter partagé.
Renseignements par mail enselsaintlo@gmail.com .
Rue des Charmilles Saint-Lô 50000 Manche Normandie enselsaintlo@gmail.com
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English : 10 ans déjà !
L’événement 10 ans déjà ! Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint-Lô