10 ans des Docks humour et fête ! Comptoir des Docks Arbois

10 ans des Docks humour et fête !
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura
Rejoignez nous pour une soirée sous le signe de l’humour et de la Fête ! Reportée suite à notre dégât des eaux, nous avons reprogrammé la seconde soirée d’anniversaire des Docks.
Résolument festive, pensée pour partager, rire et danser.
18h 20h Apéro en musique + finger food
Une ambiance détendue pour bien démarrer.
20h15 21h30 Stand-up du Chouette Comedy Club de Dijon
Humour, énergie et rire !
Puis Soirée dansante live jusqu’à minuit avec Fanny Williams, pour prolonger le plaisir et faire vibrer la salle !
Ce soir là, c’est ambiance fête, cuisine ouverte, finger food (frites, croque-monsieur, etc.)
Réservation obligatoire pour le stand-up
Choisissez votre moment ou participez à tout c’est sur-mesure ! .
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com
