10 ans des Docks humour et fête ! Comptoir des Docks Arbois

10 ans des Docks humour et fête !

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rejoignez nous pour une soirée sous le signe de l’humour et de la Fête ! Reportée suite à notre dégât des eaux, nous avons reprogrammé la seconde soirée d’anniversaire des Docks.

Résolument festive, pensée pour partager, rire et danser.

18h 20h Apéro en musique + finger food

Une ambiance détendue pour bien démarrer.

20h15 21h30 Stand-up du Chouette Comedy Club de Dijon

Humour, énergie et rire !

Puis Soirée dansante live jusqu’à minuit avec Fanny Williams, pour prolonger le plaisir et faire vibrer la salle !

Ce soir là, c’est ambiance fête, cuisine ouverte, finger food (frites, croque-monsieur, etc.)

Réservation obligatoire pour le stand-up

Choisissez votre moment ou participez à tout c’est sur-mesure ! .

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com

English : 10 ans des Docks humour et fête !

