10 ans des Docks: Humour & fête Comptoir des Docks Arbois

10 ans des Docks: Humour & fête

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Après dix années de rencontres, de saveurs, de bonne humeur et de moments partagés, il est temps de célébrer ensemble cette belle aventure !

Deuxième soirée d’un week-end résolument festive, pensée pour partager, rire et danser.

18h 20h Apéro en musique

Une ambiance détendue pour bien démarrer.

20h15 21h30 Stand-up du Chouette Comedy Club de Dijon

Humour, énergie et rire !

Puis Soirée dansante live jusqu’à minuit, pour prolonger le plaisir et faire vibrer la salle !

Ce soir là, c’est ambiance fête, cuisine ouverte, finger food (frites, croque-monsieur, etc.)

Réservation obligatoire pour le stand-up

Choisissez votre moment ou participez à tout c’est sur mesure !

Et la veille, vendredi 12 décembre

Soirée Huîtres et Bulles

De 18h à 21h (sans réservation)

Soirée banc d’huîtres, coquilles Saint-Jacques et accord bulles dès 10€

Dès 19h (sur réservation menu unique) dès 45€

Découvrez un menu d’exception imaginé par notre chef Ludovic Alran et son équipe

– pressé de tourteau

– noix de veau cuite rosée, croûte aux noix et vin jaune, jus de veau aux morilles, lissé de topinambour et cannelloni de pommes de terre aux échalotes confites.

– Macaron, ganache bergamote et thé earl grey, litchis caramélisés .

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com

English : 10 ans des Docks: Humour & fête

L’événement 10 ans des Docks: Humour & fête Arbois a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA