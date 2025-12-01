10 ans des Docks: Humour & fête Comptoir des Docks Arbois
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Après dix années de rencontres, de saveurs, de bonne humeur et de moments partagés, il est temps de célébrer ensemble cette belle aventure !
Deuxième soirée d’un week-end résolument festive, pensée pour partager, rire et danser.
18h 20h Apéro en musique
Une ambiance détendue pour bien démarrer.
20h15 21h30 Stand-up du Chouette Comedy Club de Dijon
Humour, énergie et rire !
Puis Soirée dansante live jusqu’à minuit, pour prolonger le plaisir et faire vibrer la salle !
Ce soir là, c’est ambiance fête, cuisine ouverte, finger food (frites, croque-monsieur, etc.)
Réservation obligatoire pour le stand-up
Choisissez votre moment ou participez à tout c’est sur mesure !
Et la veille, vendredi 12 décembre
Soirée Huîtres et Bulles
De 18h à 21h (sans réservation)
Soirée banc d’huîtres, coquilles Saint-Jacques et accord bulles dès 10€
Dès 19h (sur réservation menu unique) dès 45€
Découvrez un menu d’exception imaginé par notre chef Ludovic Alran et son équipe
– pressé de tourteau
– noix de veau cuite rosée, croûte aux noix et vin jaune, jus de veau aux morilles, lissé de topinambour et cannelloni de pommes de terre aux échalotes confites.
– Macaron, ganache bergamote et thé earl grey, litchis caramélisés .
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com
