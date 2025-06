10 ans d’histoires partagées avec Figeacteurs Hôtel Clermont 10 rue de Clermont Figeac 3 juillet 2025 16:00

Lot

Début : 2025-07-03 16:00:00

10 ans d’histoires partagées rejoignez nous le 3 juillet à partir de 16h !

Depuis 2015, Figeacteurs agit pour un développement territorial coopératif, en accompagnant porteurs de projets, structures locales et dynamiques collectives. Depuis une décennie, nous avançons avec vous partenaires, adhérents, citoyens et citoyennes engagés pour faire vivre des projets ancrés dans l’économie sociale et solidaire, la coopération locale, la transition écologique et l’innovation collective. Cette journée sera l’occasion de (re)vivre ensemble cette aventure, d’en découvrir les multiples facettes, et surtout, d’imaginer la suite ensemble !

Cet anniversaire est l’occasion de mettre en lumière les projets réalisés, de valoriser les coopérations nées ces dix dernières années, et surtout d’imaginer ensemble la suite !

Au programme :

Déambulations à travers les nouveaux espaces de travail de l’association

Ateliers par le faire pour découvrir les projets de manière active et créative

Temps d’échanges pour faire réseau et rencontrer les acteurs du territoire

Racontars pour revivre les grandes étapes de l’histoire collective

Temps festif et convivial, avec buffet et surprises !

Événement gratuit et ouvert à toutes et tous (adhérents, partenaires, curieux, familles…) .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 95 63 76 66 lucie.mas@figeacteurs.fr

English :

10 years of shared stories: join us on July 3 from 4pm!

Since 2015, Figeacteurs has been working for cooperative territorial development, supporting project leaders, local structures and collective dynamics. For a decade, we’ve been working with you partners, members, committed citizens to bring to life projects rooted in the social and solidarity economy, local cooperation, ecological transition and collective innovation. This day will be an opportunity to (re)experience this adventure together, to discover its many facets, and above all, to imagine the future together!

This anniversary is an opportunity to highlight the projects completed, to showcase the cooperative ventures born over the last ten years, and above all, to imagine the future together!

German :

10 Jahre geteilte Geschichten: Kommen Sie am 3. Juli ab 16 Uhr zu uns!

Seit 2015 setzt sich Figeacteurs für eine kooperative territoriale Entwicklung ein, indem es Projektträger, lokale Strukturen und kollektive Dynamiken unterstützt. Seit einem Jahrzehnt gehen wir gemeinsam mit Ihnen Partnern, Mitgliedern, engagierten Bürgerinnen und Bürgern voran, um Projekte zu verwirklichen, die in der Sozial- und Solidarwirtschaft, der lokalen Zusammenarbeit, dem ökologischen Wandel und der kollektiven Innovation verankert sind. Dieser Tag bietet die Gelegenheit, dieses Abenteuer gemeinsam (wieder) zu erleben, seine zahlreichen Facetten zu entdecken und vor allem, sich gemeinsam vorzustellen, wie es weitergehen soll!

Dieser Jahrestag bietet die Gelegenheit, die realisierten Projekte zu beleuchten, die in den letzten zehn Jahren entstandenen Kooperationen zu würdigen und vor allem, sich gemeinsam vorzustellen, wie es weitergehen soll!

Italiano :

10 anni di storie condivise: unisciti a noi il 3 luglio dalle 16:00!

Dal 2015, Figeacteurs lavora per promuovere lo sviluppo cooperativo regionale sostenendo i leader di progetto, le strutture locali e le dinamiche collettive. Per un decennio, abbiamo lavorato con voi partner, soci, cittadini impegnati per dare vita a progetti radicati nell’economia sociale e solidale, nella cooperazione locale, nella transizione ecologica e nell’innovazione collettiva. Questa giornata sarà l’occasione per (ri)vivere insieme questa avventura, per scoprirne le tante sfaccettature e, soprattutto, per immaginare insieme il futuro!

Questo anniversario è un’occasione per mettere in luce i progetti realizzati, per mostrare le imprese cooperative nate negli ultimi dieci anni e, soprattutto, per immaginare il futuro insieme!

Espanol :

10 años de historias compartidas: ¡acompáñenos el 3 de julio a partir de las 16:00!

Desde 2015, Figeacteurs trabaja para promover el desarrollo regional cooperativo apoyando a los líderes de proyectos, las estructuras locales y las dinámicas colectivas. Desde hace una década, trabajamos con ustedes -socios, miembros, ciudadanos comprometidos- para dar vida a proyectos arraigados en la economía social y solidaria, la cooperación local, la transición ecológica y la innovación colectiva. Esta jornada será una oportunidad para (re)vivir juntos esta aventura, descubrir sus múltiples facetas y, sobre todo, ¡imaginar juntos el futuro!

Este aniversario es una oportunidad para poner de relieve los proyectos que se han llevado a cabo, mostrar las empresas cooperativas que han surgido en los últimos diez años y, sobre todo, ¡imaginar juntos el futuro!

