10 ans d’îlots Tours

Un livre, un film, une teuf

Vous vous souvenez des Îlots Électroniques ? Cette association qui en dix ans a changé la ville de Tours pour en faire une place forte des musiques électroniques en France ?

Hé bien figurez-vous qu’ils n’ont pas dit leur dernier mot ! Pour clôturer leur 11e saison, ils ont prévu de carrément sortir un bouquin retraçant 10 ans d’Îlots Électroniques (tranquille les chevilles ?), ainsi qu’un mini documentaire pour habiller tout ça.

Projection du film, présentation et vente du bouquin, dj set..

Voilà ce qui vous attend ce dimanche après-midi au Bateau ivre ! .

English :

A book, a film, a party

Do you remember Îlots Électroniques? The association that, in ten years, changed the city of Tours and made it one of France’s electronic music hotspots?

German :

Ein Buch, ein Film, eine Party

Erinnern Sie sich noch an die Îlots Électroniques? Diesen Verein, der innerhalb von zehn Jahren die Stadt Tours verändert und zu einer Hochburg der elektronischen Musik in Frankreich gemacht hat?

Italiano :

Un libro, un film, una festa

Vi ricordate di Îlots Électroniques? L’associazione che, in dieci anni, ha cambiato la città di Tours e l’ha resa un importante centro di musica elettronica in Francia?

Espanol :

Un libro, una película, una fiesta

¿Se acuerda de Îlots Électroniques? ¿La asociación que, en diez años, ha cambiado la ciudad de Tours y la ha convertido en un importante centro de música electrónica en Francia?

