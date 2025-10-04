10 ans du Centre de Secours du Val de Berre Centre de Secours du Val de Berre Donzère

Centre de Secours du Val de Berre 160 Rue Louise Michel 26290 Donzère Donzère Drôme

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

L’amicale des Sapeurs Pompiers du Val De Berre organise les 10 ans du centre de secours. Au programme Manœuvres de secourisme, désincarcération et des JSP. Atelier d’initiation au massage cardiaque. Vente de goodies. Restauration possible sur place.

English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers du Val De Berre organizes the 10th anniversary of the rescue center. On the program: First aid, extrication and JSP demonstrations. Introductory cardiac massage workshop. Sale of goodies. Catering available on site.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Val De Berre organisiert das 10-jährige Jubiläum des Rettungszentrums. Auf dem Programm stehen Erste-Hilfe- und Befreiungsübungen sowie die JSPs. Workshop zur Einführung in die Herzmassage. Verkauf von Goodies. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco della Val De Berre organizza il 10° anniversario del centro di soccorso. In programma: dimostrazioni di primo soccorso, estricazione e JSP. Workshop di introduzione al massaggio cardiaco. Vendita di dolciumi. Catering disponibile sul posto.

Espanol :

La asociación de bomberos de Val De Berre organiza el 10º aniversario del centro de salvamento. En el programa: demostraciones de primeros auxilios, extricación y JSP. Taller de iniciación al masaje cardíaco. Venta de golosinas. Servicio de catering in situ.

