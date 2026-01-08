10 ans du Domaine Ratte Domaine Ratte Arbois

10 ans du Domaine Ratte

Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Arbois Jura

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Le Domaine Ratte ouvre ses portes pour fêter ses 10 ans !

Françoise et Michel-Henri Ratte sont installés sur Arbois et produisent les 5 cépages de l’appellation Arbois chardonnay, savagnin, trousseau, Poulsard et pinot noir.

Certifié Demeter (biodynamie) , le domaine compte 9 Ha de vignes réparties sur différents lieux-dits du secteur d’Arbois les Corvées, Grand Curoulet, Bésivette, Prélevront, la Régole, Clos Maire et la Bergère. Ces vignes proviennent à la fois des parents de Françoise, l’épouse de Michel-Henri ainsi que d’acquisitions effectuées depuis 1989.

Michel-Henri et Françoise Ratte travaillent aujourd’hui avec leur fils Quentin. Les vins qu’ils produisent sont issus en totalité de leurs vignes . La culture en biodynamie est un moyen pour eux d’allier le travail dans les vignes avec le respect de la nature. Un engagement que l’on retrouve à la cave avec un minimum de manutention de manière à respecter le produit initial le raisin. Les vins sont d’ailleurs aujourd’hui certifiés Demeter, un label de qualité qui atteste parfaitement du travail effectué.Le vin produit est le plus naturel possible . .

Domaine Ratte 4 Rue Jean Mermoz Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 38 12 06 ratte.michel-henri@akeonet.com

