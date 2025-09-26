10 ans du FAB en photographie Jardin Public Bordeaux

10 ans du FAB en photographie 26 septembre – 26 novembre Jardin Public Gironde

Gratuit, en accès libre

Début : 2025-09-26T07:00:00 – 2025-09-26T23:00:00

Fin : 2025-11-26T07:00:00 – 2025-11-26T23:00:00

Regard dans le rétro

« Faire avec le hasard et l’inattendu » : Pierre Planchenault résume ainsi le malin plaisir qu’il a pris à suivre le FAB, 10 ans durant. Parce que l’espace public et la variété des esthétiques offrent « des possibilités infinies », le photographe a pu laisser libre cours à son regard et à sa sensibilité au fil des éditions. Theo Jansen poussant l’une de ses Strandbeests sur le Miroir d’eau (2022), le Piano Vertical suspendu à Brazza (2023)… En 20 tirages grand format, il raconte une décennie de rencontres entre un public, un territoire et des compagnies artistiques du monde entier.

Jardin Public Cours de Verdun – 33000 Bordeaux

Pierre Planchenault FAB festival

Pierre Planchenault