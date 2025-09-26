10 ans du Festival Grand 8 – Sensibilisation sur les bénéfices d’une alimentation végétale Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis
10 ans du Festival Grand 8 – Sensibilisation sur les bénéfices d’une alimentation végétale Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis vendredi 26 septembre 2025.
10 ans du Festival Grand 8 – Sensibilisation sur les bénéfices d’une alimentation végétale Vendredi 26 septembre, 10h00 Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T16:00:00
Fin : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T16:00:00
Cette année au Festival Grand 8 (Université Paris 8) en occurence les 10 ans du festival, venez partager un moment sur comment manger mieux et sainement via une alimentation végétale le vendredi 26 septembre !
Les activités ludiques et intéractives prévues:
-
Des échanges sur les bienfaits de manger végétal pour la santé (oui nous avons le moyen de réduire les risques de maladies chroniques avec une bonne alimentation anti-inflammatoire et plein d’antioxydants)
-
Des partages sur les astuces clés (et même des idées de recette) pour manger équilibre sans effort!
-
Une dégustation d’une douceur sans sucre ajouté et sans cuisson (fait maison par moi-même et que beaucoup de gens aiment tellement cette recette)
-
Une dégustation des viennoiseries et des cookies phares de Land & Monkeys (boulangerie 100% végane trèèèèssss connue et il ne faut pas rater cette dégustation je vous dis – quantité limitée!)
-
Deviner des céréales complètes et des légumineuses (vous allez voir le nombre de céréales et légumineuses que vous connaissez vraiment)
-
Tester vos connaissances en nutrition et apprendre les secrets de manger bien
Très hâte de vous retrouver et vous rencontrer! :)
Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2 Rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France
Cette année au Festival Grand 8 (Université Paris 8) en occurrence les 10 ans du festival, venez partager un moment sur comment manger mieux et sainement via une alimentation végétale le ven 26 sep!