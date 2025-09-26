10 ans du Festival Grand 8 – Sensibilisation sur les bénéfices d’une alimentation végétale Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis

10 ans du Festival Grand 8 – Sensibilisation sur les bénéfices d’une alimentation végétale Vendredi 26 septembre, 10h00 Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Cette année au Festival Grand 8 (Université Paris 8) en occurence les 10 ans du festival, venez partager un moment sur comment manger mieux et sainement via une alimentation végétale le vendredi 26 septembre !

Les activités ludiques et intéractives prévues:

Des échanges sur les bienfaits de manger végétal pour la santé (oui nous avons le moyen de réduire les risques de maladies chroniques avec une bonne alimentation anti-inflammatoire et plein d’antioxydants)

Des partages sur les astuces clés (et même des idées de recette) pour manger équilibre sans effort!

Une dégustation d’une douceur sans sucre ajouté et sans cuisson (fait maison par moi-même et que beaucoup de gens aiment tellement cette recette)

Une dégustation des viennoiseries et des cookies phares de Land & Monkeys (boulangerie 100% végane trèèèèssss connue et il ne faut pas rater cette dégustation je vous dis – quantité limitée!)

Deviner des céréales complètes et des légumineuses (vous allez voir le nombre de céréales et légumineuses que vous connaissez vraiment)

Tester vos connaissances en nutrition et apprendre les secrets de manger bien

Très hâte de vous retrouver et vous rencontrer! :)

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2 Rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

