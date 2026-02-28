10 ans du GIASC des Vallées de l’Autize-Egray Ardin
samedi 11 avril 2026.
10 ans du GIASC des Vallées de l’Autize-Egray
Salle des fêtes du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 12:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
10 ans d’une expérience humaine incroyable en faveur de la biodiversité et notamment du faisan.
A cette occasion, le GIASC organisera un comptage le matin et un repas à midi.
On vous attends nombreux. .
Salle des fêtes du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mida.brunet@wanadoo.fr
