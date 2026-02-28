10 ans du GIASC des Vallées de l’Autize-Egray Ardin

10 ans du GIASC des Vallées de l’Autize-Egray

Salle des fêtes du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 12:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

10 ans d’une expérience humaine incroyable en faveur de la biodiversité et notamment du faisan.

A cette occasion, le GIASC organisera un comptage le matin et un repas à midi.

On vous attends nombreux. .

Salle des fêtes du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mida.brunet@wanadoo.fr

