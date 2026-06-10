10 ans du Moulin Compayrot Moulin Compayrot Doazon

Doazon

10 ans du Moulin Compayrot

Moulin Compayrot 27 impasse Lauga Doazon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Visite du Moulin et de l’huilerie.

19h Soirée Cantéra avec le groupe Los de Broussez et visite

Repas adulte Salade de lentilles vertes

Poulet mariné de la Ferme Gouardères & frites maison

Crêpe au sucre avec sa boule de glace vanille au lait de brebis

ou

Fromage (Possibilité fromage + dessert avec supplément)

Repas enfant Poulet & frites maison, Glace à la vanille

Boutique sur place.

Repas sur réservation avant le 25 juin. .

Moulin Compayrot 27 impasse Lauga Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 77 71 84

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English : 10 ans du Moulin Compayrot

L’événement 10 ans du Moulin Compayrot Doazon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn