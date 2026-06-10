10 ans du Moulin Compayrot Moulin Compayrot Doazon
10 ans du Moulin Compayrot Moulin Compayrot Doazon samedi 4 juillet 2026.
Doazon
10 ans du Moulin Compayrot
Moulin Compayrot 27 impasse Lauga Doazon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Visite du Moulin et de l’huilerie.
19h Soirée Cantéra avec le groupe Los de Broussez et visite
Repas adulte Salade de lentilles vertes
Poulet mariné de la Ferme Gouardères & frites maison
Crêpe au sucre avec sa boule de glace vanille au lait de brebis
ou
Fromage (Possibilité fromage + dessert avec supplément)
Repas enfant Poulet & frites maison, Glace à la vanille
Boutique sur place.
Repas sur réservation avant le 25 juin. .
Moulin Compayrot 27 impasse Lauga Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 77 71 84
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English : 10 ans du Moulin Compayrot
L’événement 10 ans du Moulin Compayrot Doazon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn