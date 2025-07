10 ans du poulailler Monestier-du-Percy

10 ans du poulailler Monestier-du-Percy samedi 12 juillet 2025.

10 ans du poulailler

LE SERRE DES BAYLES Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Et voilà nous y sommes, 2025/2015 10 ans de poulailler

10 ans de folie, de rencontres merveilleuses… inauguration le samedi 12 juillet à partir de 18h

.

LE SERRE DES BAYLES Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

And here we are, 2025/2015 10 years of the henhouse

10 years of madness and wonderful encounters… inauguration on Saturday, July 12 from 6pm

German :

Und da ist es nun, 2025/2015 10 Jahre Hühnerstall

10 Jahre Wahnsinn, wunderbare Begegnungen… Einweihung am Samstag, den 12. Juli ab 18 Uhr

Italiano :

Ed eccoci qui, 2025/2015 10 anni di pollaio

10 anni di follie e incontri meravigliosi… inaugurazione sabato 12 luglio dalle 18.00

Espanol :

Y aquí estamos, 2025/2015 10 años del gallinero

10 años de locuras y encuentros maravillosos… inauguración el sábado 12 de julio a partir de las 18h

L’événement 10 ans du poulailler Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Trièves