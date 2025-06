10 ans Peña Tachoun Parc Jean Rostand Villeneuve-de-Marsan 28 juin 2025 10:00

10 ans que la Peña Tachoun nous permet de se retrouver autour de moments toujours plus festifs et conviviaux ! L’occasion de souffler cette première décennie de bougies n’allez pas faire exception !

Concours de Tourtière, Banquet et Championnat de Chi-Fou-Mi sur inscription.

A 10h, pâtissiers amateurs landais s’affronteront pour au concours de Tourtière dont le jury sera présidé par Jessica Prealpato, Meilleur Chef Pâtissière du Monde 2019.

A 12h, couverts en main, on savourera le banquet brasero et tournebroche.

A 15h30, fiez-vous à votre intuition pour remporter le Championnat du Monde Landais de Chi-Fou-Mi.

A 18h, l’ambiance continue de monter avec le concert des Buffalo Brass avant de laisser place à 20h30 à la soirée Tapas et au bal jusque tard dans la nuit ! Les amateurs d’ovalie pourront jouer leur rôle de supporter avec la diffusion de la finale de Top 14 !

Parc Jean Rostand 60 Avenue du Marsan

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 70 90 84

English : 10 ans Peña Tachoun

for 10 years, Peña Tachoun has been bringing us together for ever more festive and convivial events! This year, we’re blowing out our first decade of candles, so don’t miss out!

Tourtière competition, Banquet and Chi-Fou-Mi Championship on registration.

German : 10 ans Peña Tachoun

10 Jahre, dass die Peña Tachoun es uns ermöglicht, uns um immer festlichere und geselligere Momente zu versammeln! Die Gelegenheit, dieses erste Jahrzehnt der Kerzen auszublasen, wird nicht ausgelassen!

Tourtière-Wettbewerb, Bankett und Chi-Fou-Mi-Meisterschaft auf Anmeldung.

Italiano :

da 10 anni, Peña Tachoun ci riunisce per eventi sempre più festosi e conviviali! Questa è l’occasione per spegnere le candeline di questo primo decennio, e non vorrete essere lasciati fuori!

Gara di Tourtière, banchetto e campionato di Chi-Fou-Mi (iscrizione obbligatoria).

Espanol : 10 ans Peña Tachoun

desde hace 10 años, la Peña Tachoun nos reúne en torno a eventos cada vez más festivos y distendidos Esta es tu oportunidad de soplar las velas de esta primera década, ¡y no querrás quedarte fuera!

Concurso de Tourtière, Banquete y Campeonato Chi-Fou-Mi en la inscripción.

