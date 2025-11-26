10 ans Tri-porteur24 Recyclerie Tri-porteur24 Couze-et-Saint-Front

10 ans Tri-porteur24

Recyclerie Tri-porteur24 77 avenue de Cahors Couze-et-Saint-Front Dordogne

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 13:00:00

2025-11-26

La recyclerie associative Tri-porteur24, issue d’un collectif de citoyens pour la transition en pays lindois vous accueille pour une kermesse décalée, faite d’objets de seconde main et d’idées neuves. En milieu d’après-midi sera servi un goûter agrémenté de bougies à souffler et de remerciements. Le tirage de notre tombola clôturera la journée. Et pour couronner le tout, vous pourrez retrouver en boutique une sélection d’articles pour préparer noël décorations, cadeaux, vaisselle et vêtements de fête…

Les ancien.nes et nouveaux.elles bénévoles, les adhérent.es, les salarié.es et les usager.ère.s, régulier.ère.s ou occasionnel.le.s, adultes ou enfants, tout le monde est bienvenu pour célébrer ces 10 ans de réemploi. .

