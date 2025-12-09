10° édition Course Nature Via Agrippa Halle des Sports (départ et arrivée) Saint-Auvent
10° édition Course Nature Via Agrippa Halle des Sports (départ et arrivée) Saint-Auvent dimanche 22 février 2026.
Départ de la 10e édition Course Nature VIA AGRIPPA . Rendez-vous à la Halle des Sports de Saint Auvent pour le départ et pour l’arrivée ! Au programme un trail de 20km départ 9h, un trail de 12km départ 9h20. Faites votre choix et à vos baskets ! .
Halle des Sports (départ et arrivée) Allée du château Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
