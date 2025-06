10 ème bal trad – Salle Place du Centre culturel Bénéjacq 20 juin 2025 19:30

Pyrénées-Atlantiques

10 ème bal trad
Salle Place du Centre culturel
3 Impasse Camors
Bénéjacq
Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -3 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

2025-06-20

Musiques et danses traditionnelles de notre région.

Les musiciens, tous bénévoles, entourent les « menestrèrs gascons », ainsi que Cécile Nunez, Viviane Moncaubeig et ses « accordéons de lys » et toute personne passionnée de musique.

Tous les danseurs, débutants ou initiés, sont les bienvenus.

– initiation gratuite aux danses

– auberge espagnole

– bal gascon .

Salle Place du Centre culturel 3 Impasse Camors

Bénéjacq 64800
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 6 83 77 99 31
mjjm.pemoulie@wanadoo.fr

