10 ÉME ÉDITION DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Salles-sur-l’Hers

10 ÉME ÉDITION DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

14 rue du moulin Salles-sur-l’Hers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

C’est grâce à un habitant du territoire projectionniste dans un cinéma de la Haute Garonne, que le centre social et culturel Énergies de la Piège va participer cette année à la fête du court-métrage le samedi 28 mars en proposant des projections tout au long de la journée à l’espace Fripe à Salles sur l’Hers.

Gratuite et ouverte à toutes et tous, La Fête du court métrage est un événement annuel né de l’envie de faire découvrir le film court au plus grand nombre.

Pour cette édition 2026, l’événement met à l’honneur 140 films à travers une programmation riche et éclectique, avec notamment 5 programmes autour de la thématique FÊTER LE TEMPS, pour célébrer les 10 ans de La Fête du court métrage ! À cette occasion, des programmes riches en émotions qui accompagnent en images chaque âge de la vie. De 10 h 00 pour jeune public de 3 à 5 ans 5 films sont proposés autour des êtres magiques du jardin. A 11 h 0, pour un public de 5 à 7 ans, 4 films seront proposés la thème sera: ton temps libre, d’après école. A 14 h 00 pour un public de 7 à 10 ans, 3 films avec la thème Bien dans ma tête, même si j’ai des doutes! De 15 h 00 ceux entré 10 et 13 ans trouveront leur place dans le monde, même si on est plus différent que d’autres. L’après midi , de 17h 30 les adolescents de 13 à 17 ans auront à visionner 4 films sur le sujet de l’adaptation dans ce monde en perpétuelle mutation. Le festival se clôtura avec 5 films tout public dès 12 ans.

Participation libre et gratuite!

Le festival commence à 10h00. Chaque tranche d’âge comporte plusieurs films. A 16h30 pause gouter proposes par les ados de l’espace Jeunes. Puis, de 18h30 à 20h00, buvette et auberge espagnole ( repas tiré du sac).

.

14 rue du moulin Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie +33 4 68 60 38 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thanks to a local resident who works as a projectionist at a cinema in the Haute Garonne, the Énergies de la Piège social and cultural center will be taking part in this year?s Short Film Festival on Saturday March 28, with screenings throughout the day at the Espace Fripe in Salles sur l?Hers.

Free and open to all, La Fête du court métrage is an annual event born of the desire to bring short films to as many people as possible.

For this 2026 edition, the event will honor 140 films through a rich and eclectic program, including 5 programs around the theme of CELEBRATING TIME, to celebrate the 10th anniversary of La Fête du court métrage! For this occasion, programs rich in emotion that accompany in images each age of life. From 10:00 a.m., for young audiences aged 3 to 5, 5 films will be shown about magical beings in the garden. At 11:0 a.m., for 5 to 7 year-olds, 4 films will be shown on the theme of your free time, after school. At 2:00 p.m., for ages 7 to 10, 3 films on the theme Bien dans ma tête, même si j’ai des doute! From 3:00 p.m., 10- to 13-year-olds will find their place in the world, even if we’re more different than others. In the afternoon, from 5:30 p.m., teenagers aged 13 to 17 will watch 4 films on the subject of adaptation in this ever-changing world. The festival closes with 5 films for ages 12 and up.

Participation is free!

The festival starts at 10:00 am. There are several films for each age group. At 4:30 pm, the teenagers from the Espace Jeunes take a snack break. Then, from 6:30pm to 8:00pm, refreshments and a auberge espagnole (packed lunch).

L’événement 10 ÉME ÉDITION DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Salles-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois