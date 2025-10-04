10 ème Edition du Festival Aïcontis Marcillac-la-Croze

10 ème Edition du Festival Aïcontis Marcillac-la-Croze samedi 4 octobre 2025.

Dans les rues du village Marcillac-la-Croze Corrèze

2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Aïcontis c’est 2 jours de magie, de féerie, où les festivaliers (vous ?) viennent costumés en Farfadet, Troll, Sorcière, Mage, Elfe, Korrigan Licornes ou autres créatures fantastiques… Des maquilleuses seront présentes pour grimer petits & grands. Des animations pour tous vous attendent sur le weekend. Entrée libre! .

Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 31 05 aicontis.festival@gmail.com

