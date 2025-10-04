10 ème Edition du Festival Aïcontis Marcillac-la-Croze
10 ème Edition du Festival Aïcontis Marcillac-la-Croze samedi 4 octobre 2025.
10 ème Edition du Festival Aïcontis
Dans les rues du village Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Aïcontis c’est 2 jours de magie, de féerie, où les festivaliers (vous ?) viennent costumés en Farfadet, Troll, Sorcière, Mage, Elfe, Korrigan Licornes ou autres créatures fantastiques… Des maquilleuses seront présentes pour grimer petits & grands. Des animations pour tous vous attendent sur le weekend. Entrée libre! .
Dans les rues du village Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 31 05 aicontis.festival@gmail.com
English : 10 ème Edition du Festival Aïcontis
German : 10 ème Edition du Festival Aïcontis
Italiano :
Espanol : 10 ème Edition du Festival Aïcontis
L’événement 10 ème Edition du Festival Aïcontis Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2025-09-09 par Corrèze Tourisme