Place Pierre Mendès France Médiathèque d’Evron Évron Mayenne
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23 2026-01-24
Animation Famille
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10 ème édition sur le thème des villes et campagnes.
– Vendredi 23 janvier à 18h30 -rencontre auteur:
Après un récit initiatique Herbes Nomades Renée Malaud nous présentera Têtes penchées vers des pays profonds sur la magie du vivant, sur sa relation intime à la nature et ses bienfaits .
– Samedi 24 janvier à 10h30 matinée-jeux:
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour une matinée jeux de société spéciale Nuits de la Lecture, sur le
thème de la ville et de la campagne.
À partir de 6 ans.
Du 20 au 31 janvier:
Exposition photos autour du monde paysan, des plantes sacrées en Amérique du Sud et des chemins de guérison. .
Place Pierre Mendès France Médiathèque d'Evron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire
