Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10 ème édition sur le thème des villes et campagnes.

– Vendredi 23 janvier à 18h30 -rencontre auteur:

Après un récit initiatique Herbes Nomades Renée Malaud nous présentera Têtes penchées vers des pays profonds sur la magie du vivant, sur sa relation intime à la nature et ses bienfaits .

– Samedi 24 janvier à 10h30 matinée-jeux:

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour une matinée jeux de société spéciale Nuits de la Lecture, sur le

thème de la ville et de la campagne.

À partir de 6 ans.

Du 20 au 31 janvier:

Exposition photos autour du monde paysan, des plantes sacrées en Amérique du Sud et des chemins de guérison. .

Place Pierre Mendès France Médiathèque d’Evron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40

