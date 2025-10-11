10 ÈME NATIONAL DE PÉTANQUE DE LA VILLE D’AGDE Agde

Route de Bessan Agde

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Compétition de pétanque en triplettes et doublettes.

Cette compétition de pétanque en triplettes, rassemble un plateau de qualité avec de nombreux joueurs réunis pour l’occasion.

Deux concours départementaux -hommes et femmes- en doublettes sont également au programme.

Samedi 11 octobre

> 09h00 National de pétanque Top 500

>14h30 Concours départemental féminin Doublettes en poules

Dimanche 12 octobre

> 09h00 National de Pétanque (suite et fin)

> 09h30 Départemental féminin (suite et fin)

> 10h00 Concours doublettes

> Gratuit pour tous les spectateurs.

> Infos Élan Pétanqueur Agathois 06 15 22 62 56 .

Route de Bessan Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 15 22 62 56

English :

Petanque competition in triples and doubles.

German :

Pétanque-Wettbewerb in Tripletten und Doubletten.

Italiano :

Gara di petanque a tre e a due.

Espanol :

Competición de petanca en triples y dobles.

