10. Ferme d’Antan Journées Européennes du Patrimoine Le Saint-Esprit des bois Plédéliac

Le Saint-Esprit des bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découverte de l’art du fil et des aiguilles pour la confection du filet noué brodé avec Anne-Marie .

Le Saint-Esprit des bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

