10 jours ans écran – Hasparren, 13 mai 2025

Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-22

2025-05-13

La commune de Hasparren se mobilise pour une initiative innovante et bénéfique le défi “10 jours sans écrans”. Pendant cette période les enfants, les jeunes et les habitants sont invités à déconnecter leurs télévisions, tablettes, smartphones et autres écrans de loisirs.

De nombreuses activités seront organisées tout au long de ces dix jours pour accompagner les participants dans cette démarche. Un pique-nique géant, des visites de la chapelle Sacré Coeur, des ateliers créatifs et bien d’autres événements seront au programme. Les animateurs du Centre de Loisirs Josta Leku proposeront des activités sans écrans aux élèves, tandis que les associations offriront des animations pour tous les âges. .

Centre ville

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

