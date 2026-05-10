Cajarc

10 Jours sans écran à Cajarc

Place de la gare Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 05:00:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Dans le cadre des 10 jours sans écran et du développement du projet social de la LoCollective, des actions de sensibilisation aux usages des écrans seront proposées du 20 au 29 mai 2026.

Nous vous invitons à participer en famille à ce défi !

Dans le cadre des 10 jours sans écran et du développement du projet social de la LoCollective, des actions de sensibilisation aux usages des écrans seront proposées du 20 au 29 mai 2026.

Nous vous invitons à participer en famille à ce défi !

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Place de la gare Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06

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English :

As part of the 10 days without screens and the development of LoCollective’s social project, actions to raise awareness about the use of screens will be offered from May 20 to 29, 2026.

We invite you to participate in this challenge with your family!

L’événement 10 Jours sans écran à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac