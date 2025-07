10 km de la Voie Verte Dunières

10 km de la Voie Verte Dunières samedi 13 septembre 2025.

10 km de la Voie Verte

Dunières Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 15 EUR

course enfant 2€

course 900 m 3€ ;

course 10 km 15€

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Cette course offre une opportunité idéale pour les amateurs de course à pied et les amoureux de la nature de se rassembler et de profiter d’une expérience inoubliable.



inscription https://www.logicourse.fr

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 13 51 11

English :

This race offers an ideal opportunity for running enthusiasts and nature lovers to get together and enjoy an unforgettable experience.



registration https://www.logicourse.fr

German :

Dieser Lauf bietet eine ideale Gelegenheit für Laufbegeisterte und Naturliebhaber, zusammenzukommen und ein unvergessliches Erlebnis zu genießen.



anmeldung https://www.logicourse.fr

Italiano :

Questa gara offre l’opportunità ideale per gli appassionati di corsa e gli amanti della natura di incontrarsi e vivere un’esperienza indimenticabile.



iscrizione https://www.logicourse.fr

Espanol :

Esta carrera ofrece una oportunidad ideal para que los entusiastas del running y los amantes de la naturaleza se reúnan y disfruten de una experiencia inolvidable.



inscripción https://www.logicourse.fr

L’événement 10 km de la Voie Verte Dunières a été mis à jour le 2025-07-29 par Haut Pays du Velay Tourisme