10 km des Champs-Élysées

Une occasion exceptionnelle de parcourir l’Avenue la plus connue au monde, et de traverser la Concorde, la rue Royale, le Boulevard Malesherbes, le Parc Monceau … Que vous soyez un coureur aguerri ou que ce soit votre premier 10km, vous allez adorer ce magnifique parcours dans le triangle d’or de la capitale.

Course labellisée et mesurée officiellement.

Le 1er février, les Champs-Élysées sont à vous !

Le dimanche 01 février 2026

de 10h30 à 14h00

1000 premiers inscrits : 35€ (licencié : 33€)

4000 suivants : 37€ (licencié : 35€)

Au delà : 39€ (licencié : 37€)

Public adultes.

