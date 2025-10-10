10 km du 14e Mairie du 14 PARIS

Organisés par l’Office du Mouvement Sportif du 14ème et la Mairie du 14e arrondissement, les 10k du 14e attendent les sportifs pour une course sur route dans les rues du plus art déco des quartiers de la capitale.

Première course de l’année, notre course se veut respectueuse de l’esprit sportif qui anime notre sport et la mise en avant de la convivialité que nous aimons sur nos courses du dimanche Matin. Ravis de vous accueillir pour cette 41ème édition , une course à pied conviviale, qui vous fera découvrir l’un des plus beaux quartiers de Paris : le 14ème arrondissement.

Cette course est ouverte à tous, que vous soyez débutants ou coureurs expérimentés.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 09h30 à 15h00

payant

jusqu’au 02/11/2025 : 25 €

à partir du 03/11/2025 : 28 €

à partir du 26/12/2025 : 35 €

Public adultes.

Mairie du 14 2 Place Ferdinand Brunot 75014 PARIS