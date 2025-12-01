Informations pratiques

Cany-Barville

10 km du château de Cany

place du 8 mai 1945 Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

2ème édition des 10km du château

Le 20 septembre 2026, l’OGEC de Cany Barville vous invite à participer à cette course et/ou randonnée de 10km chronométrée au départ du centre de Cany-Barville. Le parcours, sans difficulté majeure, est parfait pour tous, des coureurs amateurs aux plus expérimentés.

Profitez d’une traversée de la vallée de la Durdent, puis de 3km de chemins stabilisés à travers le magnifique parc du Château de Cany, qui sera exceptionnellement ouvert aux participants pour l’occasion. Le retour se fera par la piste cyclable de la Véloroute du Lin.

Sur inscription. .

place du 8 mai 1945 Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : 10 km du château de Cany

L’événement 10 km du château de Cany Cany-Barville a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre