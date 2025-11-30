10 km Onatera Paris 17 Rue Mistlav Rostropovitch Paris

10 km Onatera Paris 17 Rue Mistlav Rostropovitch Paris dimanche 30 novembre 2025.

Organisé sous l’égide de la mairie du 17ème avec les soutiens de la Région Ile de France, l’Office du Mouvement Sportif du 17ème et du Sporting Club Universitaire de France, ce 10 km sur terrain plat et roulant sera l’occasion de se retrouver lors d’un moment unique et convivial le dimanche matin.

La course

Infos pratiques

Date : dimanche 30 novembre.

Horaire : 9h30.

Distance : 10 kilomètres en une boucle chronométrée labellisée FFA et qualificatif pour les championnats de France.

Départ : vous vous élancerez en bas de la rue Mistislav Rostropovitch en direction du boulevard Pereire.

Retrait des dossards et dates

Mairie du 17ème : 16 – 20 Rue des Batignolles, 75017 Paris.

12h30 – 18h00 vendredi 28 novembre.

10h – 18h00 samedi 29 novembre.

Le 30 novembre, on court ensemble dans le 17e ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette course organisée par la mairie du 17e, l’Office du Mouvement Sportif du 17e et le SCUF.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 09h30 à 12h00

payant Tout public.

Rue Mistlav Rostropovitch Rue Mistlav Rostropovitch 75017 Paris