10 Miles des Baïnes 2026

Capbreton-Hossegor-Capbreton Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Une course conviviale dans un cadre exceptionnel

La course des 10 Miles des Baïnes revient bientôt sur la côte sud des Landes pour une nouvelle édition sportive entre Hossegor et Capbreton. Cet événement incontournable réunit chaque année de nombreux coureurs venus profiter d’un parcours exceptionnel entre océan, forêt et paysages emblématiques du littoral landais.

Plusieurs formats de courses sont proposés afin de permettre à chacun de participer

– la course principale de 16 km, destinée aux coureurs confirmés (dossard 20 €),

– une course enfants de 1 km, gratuite, pour une première découverte de la course à pied,

– une course enfants de 1,5 km, également gratuite, pour les jeunes sportifs un peu plus aguerris.

Les 10 Miles des Baïnes offrent une belle occasion de vivre un moment sportif et convivial tout en découvrant les paysages qui font la renommée de la destination Hossegor Capbreton.

Inscriptions ouvertes. .

Capbreton-Hossegor-Capbreton Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 10 Miles des Baïnes 2026

A friendly race in an exceptional setting

L’événement 10 Miles des Baïnes 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Hossegor