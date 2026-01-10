10 portraits de Femmes artistes Saint-Pierre-des-Corps

10 portraits de Femmes artistes

Rue Henri Barbusse Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Conférencière en histoire de l’art, Cathy Lecruble vous propose de découvrir des femmes peintres de son choix, sous forme d’une galerie de portraits. Du XVIIe siècle à nos jours, découvrez des artistes de diverses nationalités, connues ou oubliées, ainsi que leurs difficultés pour devenir femme-peintre-artiste .

Sur réservation.

Rue Henri Barbusse Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 63 43 25

English :

Art history lecturer Cathy Lecruble invites you to discover the women painters of her choice, in the form of a portrait gallery.

