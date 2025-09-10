10 septembre 2025 : Indignons-nous, citoyens en colère ! Rond-point des Terrasses de la Sarre Sarrebourg

Des gueux très mécontents seront au bord du rond-point pour dire qu’ils en ont ras-le-bol de Macron et de la casse sociale ici qui finance le conflit en Ukraine.

**10 septembre 2025 : Indignons-nous, citoyens en colère !**

**Manif 10 sept 2025 à Sarrebourg au bord du Rond-point des Terrasses de la Sarre**, non loin du Centre commercial & Flunch. **De 13h à 17h**. Manif déclarée. Unissons-nous pour changer ce système décadent. Ce n’est pas à vous de payer la dette, mais à eux ! Dette issue de la pitoyable « gestion » de Bercy.

Le squatteur de l’Élysée et le bedonnant de Matignon exigent que l’on serre notre ceinture tout en baissant notre froc ! Ils exigent de nous que l’on paye la dette. Dette issue du saccage néolibéral que nous impose l’Union européenne & l’Élysée. Refusons l’inutile guerre contre la Russie. Conflit impérialiste OTAN sans l’aval des Français. Refusons la casse sociale & perte jours fériés. Refusons de subir le délitement du pays. Refusons de remplir l’urne avec nos corps et nos bulletins pour des partis de la fausse opposition au belliciste liberticide Président. Aucun non-souverainiste n’appelle à résoudre nos soucis en amont, via le Frexit et la fin des guerres ! Indignez-vous, rassemblons-nous !

Manif à l’initiative de 3R (Résister – Reconquérir – Régir). Gilet-Jaune.

Association loi 1908. Active pour la sauvegarde du peuple.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Rond-point des Terrasses de la Sarre Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle