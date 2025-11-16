10° Trail Victor Hugo Lescar

10° Trail Victor Hugo Lescar dimanche 16 novembre 2025.

10° Trail Victor Hugo

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le site de départ et d’arrivée se trouve au pied des remparts de Lescar à proximité du fronton.

Vous profiterez de parcours avec des passages qui vous permettront de découvrir les couleurs automnales des chemins, sous-bois et mono traces sans oublier une incursion dans la Cité Médiévale et son belvédère sur nos montagnes proches.

Venez courir, marcher, en famille ou entre amis, et permettre à vos enfants de se défouler à l’occasion de leurs courses dédiées sur des parcours adaptés à chaque âge dès 3 ans.

La course/ trail 12.2Km est chronométrée et un classement sera réalisé. Cette course est ouverte à partir de l’âge de 16 ans.

La course/ trail 6.5Km est n’est pas chronométrée et donc sans classement. Cette course est ouverte à partir de l’âge de 16 ans.

Vous pourrez évidemment vous restaurer sur place après l’effort.

Un tirage au sort avec des lots à gagner .

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 02 45 10

