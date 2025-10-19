10° VINYL POP-UP MARKET DE MONTPELLIER Montpellier

10° VINYL POP-UP MARKET DE MONTPELLIER

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Venez chiner parmi des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD neufs et d’occasion, et autres accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associations.

C’est l’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.

Pendant la journée, DJs et playlists assureront l’ambiance sonore en toute quiétude.

En marge de ce marché aux vinyles XXL, vous pourrez profiter de la terrasse et du restaurant de la Halle Tropisme pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas ou d’une boisson.

À partir de 16h00, Jay Pinelli (Verdun, Mudweiser, Harah) lâchera sa guitare électrique le temps d’une après-midi et jouera au format acoustique des compositions et des reprises (Johnny Cash, Nick Cave, Bruce Springsteen…).

Le 10e Vinyl Pop-Up Market de Montpellier sera the place to be en ce dimanche automnal…

Entrée 3€ sur place

Gratuit pour les moins de 16 ans, étudiant·e·s et demandeur·se·s d’emploi

Buvette et restauration sur place.

Parking gratuit .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@tropisme.coop

English :

Come and browse through tens of thousands of new and used 45Ts, 33Ts, CDs, DVDs and other accessories and merchandise presented by numerous exhibitors, professionals, individuals and associations.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie unter Zehntausenden von neuen und gebrauchten 45T, 33T, CDs, DVDs und anderem Zubehör und verwandten Produkten, die von zahlreichen Ausstellern, Fachleuten, Privatpersonen und Vereinen präsentiert werden.

Italiano :

Venite a curiosare tra decine di migliaia di 45 giri, 33 giri, CD, DVD e altri accessori e prodotti di seconda mano, esposti da un’ampia gamma di espositori, professionisti, privati e associazioni.

Espanol :

Venga y eche un vistazo a decenas de miles de discos de 45, 33, CD, DVD y otros accesorios y mercancías, nuevos y de segunda mano, expuestos por un amplio abanico de expositores, profesionales, particulares y asociaciones.

