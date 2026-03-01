100 000 TULIPES POUR LES ENFNATS ATTEINTS DU CANCER La Tronche
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
2026-03-27
Pour la 2ème année consécutive, le Lions Club de Grenoble Porte de France renouvelle son opération en faveur des malades du cancer.
13 avenue du Grand Sablon La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
For the 2nd year running, the Lions Club de Grenoble Porte de France is renewing its operation in aid of cancer patients.
